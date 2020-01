Calciomercato Milan: blitz di Massara per Todibo, i dettagli

Il Milan cerca l’affondo decisivo per Jean Claire Todibo: il direttore sportivo Massara è in Spagna per chiudere

Dopo la presentazione di Ibrahimovic il Milan si rituffa nel calciomercato alla ricerca del rinforzo difensivo da regalare a Pioli. L’obiettivo numero uno è Jean Claire Todibo del Barcellona.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il ds rossonero Frederic Massara è volato a Barcellona per incontrare direttamente il giocatore e resterà in Spagna fino a domani per trattare con l’agente del difensore. Si ragiona sul prestito con diritto di riscatto.