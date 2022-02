Calciomercato Milan: l’agente di Botman a San Siro, domani l’incontro

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il calciomercato non dorme mai e il Milan pensa già alla prossima stagione: domani previsto un incontro con l’agente di Botman

Appena conclusa la sessione invernale di calciomercato senza squilli, ecco che il Milan pensa al futuro mettendo sempre più nel mirino Botman.

L’agente del difensore olandese del Lille era infatti presente in tribuna a San Siro per assistere alla sfida di Coppa Italia contro la Lazio e domani, secondo quanto riportato da Daniele Longo, è in programma un incontro con la dirigenza rossonera.