Calciomercato Milan, frenata per Simakan: si punta Tomori

Calciomercato Milan: per Simakan ci sarebbe stata una franata, i rossoneri punterebbero ora tutto su Tomori

I due mesi di stop certificati dopo l’ultimo infortunio sembrano per il momento aver congelato l’operazione Simakan al Milan. Per Maldini e Massara si apre ora lo scenario Tomori, scaricato ufficialmente da Lampard al Chelsea.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, in Germania danno già per scontato che Simakan, a questo punto, preferisca trasferirsi quest’estate al Lipsia, che lo stava corteggiando da qualche tempo. In realtà Maldini e Massara hanno avuto rassicurazioni dal giocatore e dal suo entourage: Mohamed aspetta con fiducia la chiamata milanista.