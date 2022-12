Calciomercato Milan: ipotesi Cragno per sostituire Maignan

Calciomercato Milan, Alessio Cragno è uno dei nomi indicati dalla dirigenza per rimpiazzare l’infortunato Maignan

Alessio Cragno è tra i papabili per la porta del Milan. Il portiere del Monza praticamente chiuso da Di Gregorio non ha mai giocato in questa stagione. L’estremo difensore è in prestito dal Cagliari al club lombardo con obbligo di riscatto fissato a 3.6 milioni di euro.

Come rivelato da Tuttosport, i rossoneri per chiudere l’operazione, dovrebbero inserirsi in una trattativa già imbastita tra Monza e Cagliari, e cambiare i parametri per arrivare all’ex portiere della Nazionale.