Calciomercato Milan, Jashari spinge per vestire rossonero. La risposta del Club Brugge spiazza tutti! - Calcio News 24

Calciomercato Milan: Jashari vuole i rossoneri, ma il Club Brugge alza il muro. Sentite cosa hanno detto i nerazzurri

Il calciomercato Milan continua a muoversi con decisione, ma si trova di fronte a una trattativa complessa che coinvolge uno degli obiettivi principali del centrocampo: Ardon Jashari. Il talento svizzero, attualmente in forza al Club Brugge, è da tempo nel mirino della dirigenza rossonera, che vede in lui un profilo ideale per rinforzare la mediana. Tuttavia, il club belga si sta rivelando un osso duro.

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, il Milan avrebbe già raggiunto un’intesa di massima con Jashari su un contratto quinquennale. Il giocatore, classe 2002, avrebbe manifestato con forza la propria volontà di trasferirsi a Milano. Un dettaglio non secondario, che rappresenta un punto a favore dei rossoneri nella trattativa. Ma dall’altra parte, il Club Brugge sembra intenzionato a difendere il proprio gioiello a ogni costo.

Bob Madou, amministratore delegato del Brugge, ha dichiarato ai media belgi che, pur avendo incontrato il Milan, non è stata presentata un’offerta ritenuta adeguata. “Ci siamo seduti a parlare per cortesia, ma non abbiamo discusso di cifre”, ha detto con un sorriso, lasciando intendere che l’attuale proposta del Milan non soddisfa le richieste del club.

Il calciomercato Milan, quindi, si trova a dover alzare l’asticella se vorrà strappare Jashari al Brugge. Il club belga non ha alcuna intenzione di svendere il giocatore, considerato centrale nei progetti futuri. “Non è la fine di un ciclo per lui”, ha aggiunto Madou, chiudendo per ora ogni spiraglio.

Dévy Rigaux, responsabile dell’area sportiva del Brugge, ha rafforzato il concetto: “Se arriva un’offerta adeguata da un top club e il giocatore ha completato il suo percorso, allora se ne può parlare”. Un chiaro messaggio al Milan: serve un rilancio concreto. Rigaux ha anche avvertito che un altro anno in Belgio potrebbe far aumentare il valore di Jashari e attirare nuovi interessi.

In questo momento, il calciomercato Milan è chiamato a una scelta strategica: puntare tutto su Jashari con un’offerta convincente o virare su alternative. Ma una cosa è certa: il centrocampista svizzero vuole vestire il rossonero. Resta da capire se il Milan riuscirà a sbloccare l’operazione.