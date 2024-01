Calciomercato, il Milan trema: il PSG piomba su Leao

Le ultime sull’interessamento di calciomercato del PSG per il cartellino di Rafael Leao, esterno del Milan

Arriva una clamorosa novità sul futuro di Rafael Leao. Secondo quanto riportato da Telefoot e confermato da Matteo Moretto, il PSG avrebbe infatti individuato il portoghese come il primo obiettivo per il calciomercato estivo.

Il club francese vorrebbe sfruttare il rapporto tra Leao e il direttore sportivo Campos che lo aveva avuto al Lille per convincerlo ad accettare il PSG. Il Milan chiaramente non vorrebbe venderlo, ma potrebbe anche essere sacrificato come accaduto con Tonali lo scorso anno.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU MILAN NEWS 24