Calciomercato Milan, colpo di scena nelle trattative! Ora il top player di Allegri può davvero restare. Cosa sta succedendo

Quella che fino a pochi mesi fa sembrava una trattativa in salita, destinata a concludersi con un doloroso addio, si è trasformata in queste ore in una formalità sempre più vicina alla fumata bianca. Il futuro di Mike Maignan si tinge sempre più di rossonero. Dopo le indiscrezioni circolate in mattinata, è arrivata la conferma autorevole degli esperti di calciomercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto. Nel loro ultimo aggiornamento video, i due giornalisti hanno descritto un clima radicalmente mutato attorno al portiere della Nazionale francese: il “muro” di Massimiliano Allegri è pronto a legarsi a lungo termine al club di Via Aldo Rossi.

Ottimismo crescente: cambia lo scenario

Secondo quanto riportato, l’entourage del giocatore, guidato dal potente agente Jonathan Kebe, ha rivisto completamente la propria posizione. L’offerta del Milan, accolta inizialmente con freddezza, viene ora valutata con “estremo ottimismo“. Non c’è intenzione di tirare la corda: Moretto è stato categorico sulle tempistiche. La dirigenza rossonera non vuole trascinare la questione e conta di incassare il “Sì” definitivo e mettere le firme sui contratti entro una settimana.

Il patto economico: Maignan come Leão

Le cifre dell’intesa sanciscono lo status di top player assoluto di “Magic Mike”. L’accordo ricalca fedelmente la struttura contrattuale già applicata per Rafael Leão. Maignan andrà a percepire una base fissa di 5 milioni di euro netti a stagione. Tuttavia, grazie a una serie di bonus “facili” e legati ai risultati di squadra, l’ingaggio salirà sensibilmente fino a toccare quota 7 milioni di euro. Con questa mossa, il Milan pone il suo portiere al vertice della piramide salariale, riconoscendogli una leadership tecnica e carismatica imprescindibile per le ambizioni di scudetto ed europee del club.

