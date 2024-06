Calciomercato Milan, nuovo nome per la difesa, se parte Tomori tutto su di lui

Calciomercato Milan, i rossoneri sondano alcuni nomi per la difesa in caso di partenza di Tomori: il principale indiziato è al Barcellona

Il Milan starebbe sondando nuovi profili sul calciomercato in caso di partenza di Tomori in questa sessione estiva. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, i rossoneri avrebbero mostrato interesse per il difensore del Barcellona, Inigo Martinez.

Il calciatore 33enne terminerà il suo contratto con i blaugrana nel 2025 ma non è esclusa la partenza già in questa sessione di mercato a causa del poco spazio avuto nell’ultima stagione.

