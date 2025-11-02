Calciomercato Milan, a gennaio arriverà un attaccante. Tanti i profili sul taccuino di Tare, ma c’è un nome che continua ad essere in cima alla lista

Calciomercato Milan, i rossoneri a gennaio prenderanno un attaccante e c’è un profilo che continua ad interessare molto al club meneghino.

La sfida di stasera tra Milan e Roma a San Siro non è soltanto un big match di campionato: porta con sé anche un forte retrogusto di calciomercato del Milan. Nel corso degli anni, i due club hanno spesso intrecciato le proprie strategie di mercato, con l’ultimo esempio concreto rappresentato dallo scambio di prestiti tra Alexis Saelemaekers e Tammy Abraham, che ha evidenziato la capacità delle società di trovare soluzioni condivise.

Guardando al futuro, l’asse Milano-Roma potrebbe animarsi nuovamente già a gennaio. La Repubblica ha parlato de “Il gioco dei 9”, sottolineando come il prossimo mercato invernale possa vedere nuovi movimenti tra le due società. E il tema principale resta il reparto offensivo, dove sia il Milan sia la Roma cercano rinforzi concreti per migliorare le proprie soluzioni in attacco.

Calciomercato Milan, Giménez-Dovbyk: un’idea che ritorna

Una delle trattative più interessanti sul tavolo è quella che vede protagonisti Santiago Giménez e Artem Dovbyk. L’idea di uno scambio tra i due attaccanti era già stata valutata la scorsa estate, ma si era arenata per questioni legate all’inserimento di un’opzione di riscatto per il messicano, non accettata dal Milan. Oggi, con un dialogo ripreso tra i club, l’ipotesi torna d’attualità e potrebbe concretizzarsi nel prossimo calciomercato Milan, soprattutto se le prestazioni degli attaccanti attuali non dovessero convincere appieno le dirigenze.

Alternative e giovani talenti

Nel frattempo, il Milan non punta tutto su Dovbyk. La dirigenza rossonera sta infatti monitorando altri profili per rinforzare il reparto offensivo. Tra le alternative più concrete spiccano Joaquin Panichelli dello Strasburgo e Jonathan Burkardt dell’Eintracht Francoforte, due giocatori già osservati attentamente dagli scout del club meneghino.

Non solo mercato immediato: il Milan guarda anche al futuro, con l’occhio rivolto ai giovani di prospettiva. Uno dei nomi più interessanti è Kader Meité, classe 2007 del Rennes, autore fin qui di un gol e un assist in nove partite con i rossoneri francesi. Il giovane franco-ivoriano rappresenta un’opzione di grande prospettiva e potrebbe rientrare nei piani futuri del club, sia in ottica prima squadra sia per il lavoro di sviluppo nel settore giovanile.

In sintesi, il prossimo calciomercato del Milan si annuncia intenso e strategico: tra possibili scambi con la Roma, alternative già individuate e talenti emergenti da seguire, i rossoneri cercano soluzioni per rinforzare l’attacco e costruire una squadra competitiva per il presente e il futuro. La partita di stasera non è solo una sfida sul campo, ma anche un’occasione per osservare da vicino quei giocatori che potrebbero diventare protagonisti nei prossimi movimenti di mercato.