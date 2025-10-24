Calciomercato Milan, Tare ha due chiari obiettivi per gennaio: il piano del direttore sportivo rossonero per rinforzare la rosa di Allegri

Calciomercato Milan: Allegri chiede rinforzi, Kim Min-Jae e Icardi i sogni per gennaio. Le idee in casa rossonera sul futuro sono molto chiare.

Il calciomercato Milan entra nel vivo in vista della sessione invernale. I rossoneri, primi in classifica e determinati a consolidare la propria leadership, guardano con attenzione alla sfida casalinga contro il Pisa, ma la mente della dirigenza è già proiettata a gennaio. L’obiettivo è chiaro: rinforzare la rosa per alimentare concretamente le ambizioni Scudetto e affrontare al meglio la seconda parte di stagione.

Come riportato da Calciomercato.it, il tecnico Massimiliano Allegri ha avanzato una richiesta esplicita alla società: servono “un paio di rinforzi” per rendere il Milan competitivo su tutti i fronti. Il focus principale del calciomercato Milan riguarda la difesa, reparto che necessita di esperienza e solidità.

Kim Min-Jae il sogno per la difesa rossonera

Il nome più affascinante resta quello di Kim Min-Jae, difensore sudcoreano del Bayern Monaco ed ex Napoli. Il suo profilo piace ad Allegri per caratteristiche e leadership: il tecnico toscano lo considera l’uomo ideale per guidare la retroguardia a tre, modulo che ha ridato equilibrio e risultati alla squadra. Tuttavia, l’operazione non è semplice: Kim ha un ingaggio elevato e un contratto lungo con i bavaresi, ma il Milan conta sulla possibilità che il giocatore voglia rilanciarsi dopo un periodo da riserva.

Parallelamente, il calciomercato Milan tiene vive altre opzioni: Joe Gomez del Liverpool è una pista più accessibile, mentre in Serie A restano sotto osservazione Kristensen e Solet dell’Udinese e Gila della Lazio.

Le manovre per l’attacco: Icardi e le tentazioni estere

Non solo difesa. Anche l’attacco è oggetto di riflessione. Il “sogno” di gennaio si chiama Mauro Icardi, oggi al Galatasaray ma sempre nel radar rossonero. Il centravanti argentino rappresenta l’esperienza e il fiuto del gol che mancano alla squadra nei momenti chiave. In prospettiva estiva, invece, si guarda con curiosità a Dusan Vlahovic, possibile colpo a parametro zero.

Dal mercato estero arrivano altre suggestioni: Zirkzee, Gabriel Jesus e persino l’idea “alla Beckham” di portare Son Heung-Min a Milano per un periodo limitato.

Il calciomercato Milan di gennaio, dunque, si preannuncia strategico: Allegri vuole innesti mirati per continuare a sognare lo Scudetto. La dirigenza è pronta a cogliere ogni occasione per trasformare un sogno di mezza stagione in una realtà da titolo.