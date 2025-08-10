Calciomercato Milan: Thiaw al Newcastle, Tare scatena il derby con l’Inter per lui. I rossoneri cercano il sostituto del difensore tedesco

L’addio di Malick Thiaw ha scombussolato i piani del Milan, aprendo una falla improvvisa al centro della difesa che la dirigenza deve ora colmare con urgenza. La cessione al Newcastle, formalizzata per una cifra complessiva di 40 milioni di euro tra parte fissa e bonus, è diventata inevitabile di fronte alla ferma volontà del giocatore, nonostante i ripetuti tentativi di Massimiliano Allegri e del ds Tare di trattenerlo. L’allenatore, che lo aveva elogiato pubblicamente, e la società, che gli aveva proposto un ricco rinnovo, si sono dovuti arrendere. Thiaw è atteso domani a Newcastle per le visite mediche, lasciando Allegri con i soli Tomori, Gabbia e Pavlovic come centrali di ruolo e la necessità impellente di un nuovo innesto.

La caccia al sostituto: tra piste Italiane e derby di mercato

La ricerca del sostituto è partita immediatamente, con Furlani e Tare che stanno sondando il mercato a 360 gradi. Le prime valutazioni in Italia hanno rivelato diverse difficoltà: Giovanni Leoni, giovane talento del Parma, è ritenuto troppo costoso, e sulla stessa linea si pone la forte concorrenza, Liverpool in primis, per gli altri centrali del club ducale. È stata chiesta qualche informazione anche per Pietro Comuzzo della Fiorentina, che però al momento non è considerato una priorità. La pista più concreta in Serie A porta a Koni De Winter. Il difensore belga del Genoa è un profilo che Allegri conosce bene e apprezza dai tempi della Juventus, ma l’operazione è complicata dal forte interesse dell’Inter. Il Milan vuole evitare a tutti i costi di entrare in un’asta con i cugini nerazzurri, ma valuta la possibilità di un blitz per anticipare la concorrenza.

L’idea Premier League: un ventaglio di opportunità

Le alternative più affascinanti e numerose si trovano in Premier League, un mercato che il Milan sta esplorando con grande attenzione. L’incontro odierno con i dirigenti del Chelsea, utile anche per rinsaldare i rapporti dopo la vicenda Maignan, potrebbe rivelarsi cruciale. Nella rosa di Enzo Maresca, infatti, ci sono diversi giocatori che non rientrano nei piani tecnici e potrebbero fare al caso del Milan. Il nome in cima alla lista è quello di Trevor Chalobah, difensore reduce da un ottimo finale di stagione e ritenuto perfetto per caratteristiche. Insieme a lui, vengono monitorati anche l’ex juventino Renato Veiga e Axel Disasi.

Al di fuori del Chelsea, il mercato inglese presenta altre due piste di altissimo profilo, sebbene molto complesse. La prima conduce al polacco Jakub Kiwior dell’Arsenal, per il quale i Gunners chiedono non meno di 35 milioni dopo aver già rifiutato una proposta da 27 milioni del Porto. L’altra grande suggestione è Nikola Milenkovic: l’ex difensore della Fiorentina, ora al Nottingham Forest, è un vecchio pallino della dirigenza rossonera, ma strapparlo al suo club dopo un’ottima annata appare molto complicato. Il tempo stringe e il Milan valuta ogni singola opzione per non farsi trovare impreparato.