Calciomercato Milan: Vlahovic via scambio? Due possibili contropartite. Ma c’è il problema spogliatoio

Calciomercato Milan: Vlahovic via scambio? Due possibili contropartite. Ma guadagnerebbe come Leao… Le ultime sul futuro del serbo

Un gol per lanciare un messaggio. La rete segnata ieri da Dusan Vlahovic nell’amichevole della Juventus contro la Reggiana suona come un chiaro segnale al Milan e al suo allenatore, Massimiliano Allegri. Sebbene il suo status di “separato in casa” a Torino non cambi, il centravanti serbo ha dimostrato di essere in forma e di non aver perso il vizio del gol. Una notizia che il Diavolo, in attesa del momento giusto per l’affondo, ha certamente annotato con soddisfazione.

La situazione di Vlahovic alla Juventus

Nonostante la professionalità dimostrata in allenamento e la rete di ieri, il futuro di Vlahovic alla Juventus appare segnato. Il tecnico Igor Tudor gli preferisce altri profili, come Jonathan David e il prossimo acquisto Randal Kolo Muani. La posizione del club è stata chiarita dall’ad Damien Comolli: “Siamo d’accordo con Dusan che se dovesse arrivare una offerta soddisfacente per lui e per noi, potrà lasciare il club”. Quell’offerta, al momento, non è ancora arrivata, ma il Milan è il principale candidato a presentarla, forte della stima che Allegri nutre per il suo ex pupillo.

La strategia del Milan: attendere e trattare

Il Milan considera Vlahovic l’obiettivo numero uno per l’attacco, ma non ha fretta. La dirigenza rossonera sta giocando una partita a scacchi, consapevole che trattare con la Juventus ora è diverso che farlo dopo che i bianconeri avranno chiuso per Kolo Muani. Per facilitare l’operazione e aiutare la Juve a evitare una minusvalenza a bilancio (l’ammortamento è di circa 20 milioni), non è esclusa l’ipotesi di uno scambio. Nell’affare potrebbero rientrare difensori come Thiaw o centrocampisti come Bennacer o più difficilmente Adli. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

Il nodo dell’ingaggio e l’equilibrio dello spogliatoio

L’ostacolo più grande resta l’ingaggio del giocatore. I 12 milioni di euro netti che Vlahovic percepisce alla Juventus sono insostenibili per le casse del Milan. Il centravanti e il suo entourage sono consapevoli di doversi ridurre lo stipendio in modo significativo e puntano a un accordo da 6-7 milioni di parte fissa più bonus. Anche a queste cifre, però, il suo stipendio sarebbe al livello di quello di Leao, il più pagato della rosa. Un’operazione del genere rischierebbe di scatenare una corsa al rialzo da parte degli altri big in attesa di rinnovo, come Maignan, Tomori e Pulisic, un fattore che il Milan sta valutando con estrema attenzione.