Calciomercato Monza: in arrivo in prestito secco dal Milan Daniel Maldini; il figlio di Paolo lascia l’Empoli

Il Monza è pronto a chiudere per Daniel Maldini. Il trequartista del Milan, dopo un prestito ad inizio stagione all’Empoli, in cui non ha visto molto il campo, sarà il primo colpo dei brianzoli sul calciomercato.

Un rinforzo necessarrio per Raffaele Palladino, che con le assenze di Caprari per infortunio e Gomez per squalifica, aveva la coperta corta sulla trequarti. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’accordo è per un prestito secco di sei mesi.