Calciomercato Monza, suggestione Okafor per rinforzare l’attacco: la posizione dello svizzero

Calciomercato Monza, suggestione Okafor: i brianzoli parlano con i rossoneri, ma la posizione dello svizzero è tiepida

Come riportato da Sky Sport il Monza potrebbe affondare un colpo sul calciomercato con il Milan per Noah Okafor.

Dopo il mancato trasferimento dell’attaccante rossonero al Lipsia, i brianzoli si sono fatti avanti per dare un’opzione al Milan per piazzare lo svizzero. Il calciatore però non sembrerebbe convinto di questa soluzione e cerca una squadra di un livello più alto.