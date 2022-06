Calciomercato Monza: pressing su Cragno per la porta. I brianzoli vogliono l’estremo difensore del Cagliari

Continuano a squillare le sirene lombarde per Alessio Cragno. Il Monza resta una delle squadre maggiormente interessate al giocatore del Cagliari. La squadra targata Silvio Berlusconi e Adriano Galliani è alla ricerca di un portiere per la prima storica stagione in Serie A.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ipotesi Cragno è un’idea ancora viva. La pista che conduce all’estremo difensore del Cagliari potrebbe concretizzarsi per un motivo in particolare. Il portiere vorrebbe ancora giocare in Serie A e il Monza sarebbe un’ottima piazza per rilanciarsi, scrive la Rosea.