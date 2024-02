Calciomercato Napoli, nuovo nome per l’attacco del prossimo anno

Gli azzurri si preparano per affrontare al meglio l’addio di Victor Osimhen. Ecco l’ultimo nome per il reparto offensivo

Per il Napoli sarà un’estate difficile. La brutta annata che si sta chiudendo, con la speranza per i tifosi di qualificarsi con il piazzamento europeo migliore, terminerà in concomitanza con l’avventura di Victor Osimhen.

Come racconta Il Corriere dello Sport, gli azzurri dovranno sostituire degnamento uno degli attaccanti più forti degli ultimi anni per quanto riguarda la Serie A. Tra questi spunta il nome di Sebastian Szymanski, polacco del Fenerbahce classe 1999. A dire il vero si tratta di un trequartista, all’occorrenza ala destra, più simile a Lindstrom piuttosto che al nigeriano.