Calciomercato Napoli, nuova cessione per Cajuste! Accordo con il Besiktas per il prestito. Le cifre

Il Napoli continua a muoversi con decisione sul mercato estivo, tra operazioni in entrata e uscite strategiche. Mentre si avvicinano alla chiusura le trattative per Noa Lang, esterno offensivo del PSV Eindhoven, e per il difensore centrale Sam Beukema del Bologna, il club partenopeo sta anche lavorando alla cessione dei giocatori fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte.

Uno di questi è Jens Cajuste, centrocampista svedese classe 1999, reduce da una stagione deludente e ormai fuori dai piani del nuovo allenatore azzurro. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il Besiktas è molto vicino all’acquisto del giocatore, con l’accordo ormai alle battute finali.

La formula della trattativa prevede un prestito oneroso da 1 milione di euro con obbligo di riscatto condizionato, fissato a circa 6,5 milioni. Le due società sono in contatto quotidiano per definire gli ultimi dettagli, in particolare le modalità di pagamento, ma l’intesa è ormai a un passo dall’essere formalizzata.

Per il Napoli si tratta di un’uscita significativa nell’ottica della riduzione della rosa e del contenimento dei costi, in linea con il piano di ristrutturazione voluto da Conte. Per Cajuste, invece, si profila una nuova avventura in Turchia: dopo l’esperienza in Premier League con l’Ipswich, il passaggio al Besiktas rappresenterebbe un’occasione concreta di rilancio, in un campionato competitivo e con visibilità internazionale.

Arrivato nell’estate 2023 dallo Stade de Reims, Cajuste non è mai riuscito a trovare continuità in maglia azzurra. Con l’arrivo di Conte e la rivoluzione tattica in atto, il suo addio era nell’aria. Ora, il trasferimento al Besiktas appare la soluzione migliore per tutte le parti coinvolte.

L’ufficialità dell’operazione potrebbe arrivare già nei prossimi giorni, chiudendo così uno dei primi capitoli del mercato in uscita del Napoli.