Calciomercato Napoli: Koulibaly e Fabian Ruiz via solo per una cifra folle

Calciomercato Napoli: De Laurentiis ha deciso la cifra per i suoi due gioielli, Koulibaly e Fabian Ruiz. Ecco quanto dovranno spendere i top club

Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz sono i giocatori del Napoli più richiesti all’estero. De Laurentiis potrebbe decidere di fare a meno di uno dei due, o forse di entrambi, ma solo per una cifra molto alta.

Come riporta questa mattina il Corriere dello Sport infatti PSG, Manchester City e Barcellona, che sono le squadre interessate ai due giocatori, dovranno sborsare almeno 60 milioni ciascuno per portare via i due giocatori azzurri.