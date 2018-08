Calciomercato Napoli, cinque terzini nella lista di Giuntoli

Matteo Darmian è il favorito nella lista terzini di Cristiano Giuntoli. Gli altri nomi che spiccano solo quelli di Meunier ed Aurier

Cristiano Giuntoli non ha dubbi. Come riferisce Sky Sport, infatti, l’uomo di mercato del Napoli ed il presidente De Laurentiis avrebbero scelto Matteo Darmian come nome prediletto per occupare il ruolo di terzino. L’esterno azzurro ha già da tempo manifestato il suo volere di lasciare lo United ed in effetti il club partenopeo lavorerà per portarlo nel capoluogo campano.

GLI ALTRI NOMI – Il taccuino, tuttavia, è ancora più colmo: come piano B e piano C, infatti, la dirigenza azzurra avrebbe individuato i nomi di Thomas Meunier (che però il Psg non vuole cedere) e di Serge Aurier, il quale è però extracomunitario ed andrebbe ad occupare uno slot. Kevin Malcuit del Lille e Stefan Lainer del Salisburgo sono infine gli altri due nomi che, nel caso in cui sfumassero gli altri tre obiettivi, potrebbero rinforzare il parco terzini del Napoli.