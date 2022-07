Calciomercato Napoli: Su Simeone c’è anche la concorrenza del Siviglia, ma gli andalusi devono prima fare cassa con le cessioni

Non soltanto il Napoli su Simeone. Il Cholito piace infatti anche in Spagna, al Siviglia. Secondo quanto riporta TMW, Monchi vorrebbe portare il calciatore in Andalusia.

Il Siviglia però prima deve fare cassa: il grande candidato per la cessione è Kounde, che piace al Barcellona, ma anche al Chelsea.