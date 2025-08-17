Calciomercato Napoli: Diouf, Gutierrez, Juanlu… Tutte le novità e le trattative portate avanti da Manna per conto di Antonio Conte

Il mercato del Napoli entra nella sua fase più calda. A due settimane dal gong finale e con l’esordio in campionato contro il Sassuolo ormai alle porte, la dirigenza è pronta a sferrare gli assalti decisivi su più fronti per completare la rosa a disposizione di Antonio Conte.

Priorità al centrocampo: assalto a Diouf

La novità delle ultime ore è un convinto pressing per Andy Diouf, centrocampista francese classe 2003 del Lens. Il Napoli lo ha individuato come il rinforzo ideale per la mediana: un gigante mancino, completo, dotato di grande fisicità e strappi palla al piede. Il suo status di Under 23 è un vantaggio strategico, poiché non occuperebbe posti nella lista per la Serie A. I contatti con l’entourage e con il club francese sono già stati avviati. A differenza della fallita trattativa per Danso nel 2023, oggi il Lens è aperto alla cessione e il Napoli ha pronta un’offerta da circa 20 milioni, forte di una bozza d’intesa con il giocatore fino al 2030. Diouf, premiato come miglior giovane della Conference League 2022-23 e finalista del Golden Boy, è pronto a sbarcare in Italia.

Fasce spagnole: Gutierrez arriva, si attende Juanlu

Da domani sarà anche la settimana di Miguel Gutierrez. Il terzino sinistro 24enne è atteso in Italia nelle prossime ore per formalizzare il suo passaggio dal Girona, un’operazione da 18 milioni di euro più bonus. Conte dovrà però attendere settembre per averlo a disposizione, a causa del recupero da un’operazione alla caviglia. Sulla corsia opposta, si attende il via libera definitivo del Siviglia per Juanlu Sanchez. Il Napoli non si muoverà dalla sua ultima offerta da 17 milioni e la trattativa è ai dettagli, con la percentuale sulla futura rivendita come ultimo nodo da sciogliere. C’è cauto ottimismo, spinto dalla ferma volontà del giocatore, che ha rifiutato ogni altra destinazione e attende solo il Napoli. Il suo arrivo libererebbe Zanoli, conteso da Bologna e Udinese.

Attacco: la suggestione Elmas e le altre idee

In attesa di conoscere l’esito degli esami di Lukaku, il club progetta di regalarsi un altro rinforzo offensivo. L’idea affascinante è il ritorno di Eljif Elmas. Il macedone ha messo in stand-by ogni altra proposta (inclusa quella del Torino) perché sogna di tornare in azzurro. Il Lipsia non apre al prestito ma, non avendolo convocato per l’ultima partita, ha dato un segnale di rottura. Sullo sfondo resta sempre il nome di Giorgi Sudakov dello Shakhtar, mentre in uscita si registra l’addio di Walid Cheddira, trasferitosi all’Udinese.