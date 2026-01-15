Calciomercato Napoli, En-Nesyri è l’ultima idea per l’attacco: il Fenerbahce apre al prestito! Serve quell’incastro per un nuovo rinforzo per Conte

Il Napoli valuta un colpo a sorpresa per rinforzare il reparto avanzato in questa sessione invernale di calciomercato. Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate dall’esperto Gianluca Di Marzio, la dirigenza dei Partenopei ha chiesto informazioni dettagliate su Youssef En-Nesyri. L’attaccante marocchino, centravanti fisico e abile nel gioco aereo attualmente in forza al Fenerbahce, rappresenta una nuova opzione concreta per l’attacco di Antonio Conte.

Il club turco ha aperto alla possibilità di una cessione in prestito, ma l’affare è strettamente legato alle manovre in uscita. Prima di affondare il colpo, gli Azzurri devono necessariamente sfoltire la rosa: gli indiziati principali a lasciare Castel Volturno sono Lorenzo Lucca, possente punta che ha suscitato il forte interesse del Besiktas, oppure l’esterno olandese Noa Lang, il cui futuro resta incerto. La pista che porta all’ex stella del Siviglia potrebbe infiammarsi improvvisamente soprattutto se la trattativa con la Roma per lo scozzese Lewis Ferguson dovesse arenarsi definitivamente, spingendo il club a investire su una prima punta di peso internazionale.

Nelle scorse ore ci aveva provato l’Everton per l’attaccante marocchino.