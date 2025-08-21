Calciomercato Napoli: disponibilità a cambiare formula pur di convincere Hojlund a vestirsi di azzurro. Le ultime sul fronte attaccante

L‘infortunio di Romelu Lukaku ha costretto il Napoli a un’immediata e decisa inversione di rotta sul mercato. Il grave problema muscolare alla coscia sinistra occorso al centravanti belga, che lo terrà lontano dai campi per diversi mesi, ha trasformato la ricerca di una punta in una necessità impellente per il direttore sportivo Manna e per il tecnico Antonio Conte.

In cima alla lista dei desideri c’è un nome che profuma di ritorno in Serie A: Rasmus Hojlund. L’attaccante danese, classe 2003, è considerato il profilo ideale per raccogliere la pesante eredità di Lukaku. I contatti con il Manchester United e con l’entourage del giocatore sono continui e serrati. Il Napoli, pur di superare le resistenze e convincere l’ex Atalanta, sta mostrando grande flessibilità. L’ipotesi iniziale di un prestito con diritto di riscatto si sta trasformando in una proposta più vincolante: un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Questa nuova formula offrirebbe maggiori garanzie sia al club inglese sia allo stesso Hojlund, che cerca un progetto a lungo termine in una squadra che disputerà la Champions League.

Tuttavia, il Napoli lavora anche su piste alternative per non farsi trovare impreparato. Il secondo nome sulla lista è quello di Artem Dovbyk. L’attaccante ucraino della Roma piace per la sua fisicità e il suo fiuto del gol. Più defilata, ma comunque monitorata, è la candidatura di Nicolas Jackson, giovane punta del Chelsea che potrebbe rappresentare un’opportunità di mercato negli ultimi giorni della sessione estiva. La priorità assoluta resta però Hojlund, con il club azzurro pronto a fare uno sforzo decisivo per portarlo alla corte di Conte.