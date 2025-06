Calciomercato Napoli, spunta fuori un grande retroscena sulla trattativa Garnacho. Le ultime - Calcio News 24

Calciomercato Napoli: Garnacho sfumato, gli azzurri guardano altrove. Nel mezzo anche un grande retroscena

Il calciomercato Napoli di gennaio non ha lasciato grandi ricordi tra i tifosi partenopei. Dopo la cessione eccellente di Khvicha Kvaratskhelia al Paris Saint-Germain, il club di Aurelio De Laurentiis non è riuscito a colmare adeguatamente il vuoto lasciato dal georgiano. L’arrivo di Okafor, infatti, si è rivelato poco incisivo, anche a causa delle condizioni fisiche non ottimali del giocatore al momento del trasferimento.

Uno dei nomi più caldi accostati agli azzurri nel corso della sessione invernale è stato quello di Alejandro Garnacho. L’esterno offensivo argentino, in forza al Manchester United, era tra i profili più apprezzati dallo staff tecnico guidato da Antonio Conte. Il nuovo allenatore del Napoli aveva espresso entusiasmo per l’eventuale arrivo del giovane talento e sembrava pronto a inserirlo subito nel suo progetto tecnico.

Anche Garnacho, da parte sua, aveva mostrato apertura verso un trasferimento a Napoli. La possibilità di giocare in Serie A, in una piazza ambiziosa e sotto la guida di un tecnico di livello internazionale come Conte, lo aveva incuriosito. Tuttavia, l’operazione non si è concretizzata.

Il motivo? Come riportato da AreaNapoli, le elevate richieste del Manchester United. Il club inglese valutava Garnacho oltre 60 milioni di euro, una cifra ritenuta eccessiva dalla dirigenza partenopea. Nonostante il forte interesse, il calciomercato Napoli ha scelto di non forzare una trattativa economicamente rischiosa. Col senno di poi, la decisione sembra essere stata corretta: Garnacho ha chiuso la stagione in Premier League senza particolari exploit, e la sua valutazione si è ridimensionata.

Ora, con l’estate alle porte, il calciomercato Napoli guarda ad altri obiettivi per rinforzare le corsie esterne. La priorità resta quella di offrire a Conte giocatori funzionali al suo sistema di gioco, ma senza cadere in eccessi di spesa. Garnacho resta un talento interessante, ma il tempo ha dato ragione alla prudenza del club partenopeo.