Calciomercato Napoli: sfuma l'idea Grealish. Dove giocherà

Calciomercato Napoli: sfuma l’idea Grealish. Ecco dove giocherà l’esterno inglese che è in procinto di lasciare il Manchester City

Confermato: Jack Grealish lascia il Manchester City e si trasferisce all’Everton. L’accordo è stato raggiunto tra i due club per un prestito secco e il giocatore ha già dato il suo via libera definitivo. A riportarlo è Fabrizio Romano. I documenti sono in fase di preparazione e le visite mediche saranno programmate a breve. Si chiude così, dopo quattro stagioni, l’avventura di Grealish alla corte di Pep Guardiola, iniziata nell’estate del 2021 con il suo trasferimento record da 117,5 milioni di euro dall’Aston Villa.

In questi quattro anni, Grealish ha arricchito il suo palmarès in modo straordinario, vincendo 3 Premier League, una Champions League, un Mondiale per Club, una Supercoppa Europea e una FA Cup, collezionando 157 presenze con 17 gol e 23 assist. Un capitolo di successi che ora si chiude con una nuova avventura a Goodison Park.

In passato, il nome di Grealish era stato discusso internamente anche dal Napoli, ma quella pista non si è mai concretizzata. Ora, la strategia del club di Aurelio De Laurentiis è completamente diversa. Nonostante le voci su Federico Chiesa del Liverpool e Ademola Lookman dell’Atalanta, il Napoli, dopo aver già chiuso per l’olandese Noa Lang dal PSV, potrebbe non intervenire più per un esterno prettamente offensivo.

La priorità assoluta per l’allenatore Antonio Conte è un altro tipo di profilo: un nuovo laterale per la corsia sinistra con spiccate doti difensive. Il nome in cima alla lista è quello dello spagnolo Miguel Gutierrez del Girona. Il club è pronto a investire per il classe 2001, cresciuto nel Real Madrid, che ha una clausola rescissoria di 45 milioni di euro.

Sul fronte delle uscite, è solo questione di tempo per l’annuncio ufficiale del trasferimento di Giacomo Raspadori all’Atletico Madrid. Accordo già totale tra i club e con il giocatore, si attende solo il comunicato per formalizzare l’operazione. Il mercato è in pieno movimento.