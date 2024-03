Hancko-Napoli: chi è (e come segna) il difensore raccomandato da Calzona

Tutto quello che c’è da sapere su David Hancko, difensore centrale slovacco raccomandato da Calzona per il Napoli

Il Napoli ha bisogno di un difensore forte, che sappia sostituire al centro della difesa il vuoto lasciato prima da Koulibaly e poi da Kim Min-Jae. La Gazzetta dello Sport oggi scrive dell’interessamento da parte del club nei confronti di un centrale che la Serie A l’ha già frequentata e che Calzona conosce molto bene per averlo alle sue dipendenze con la nazionale della Slovacchia: David Hancko. Ecco l’identikit del giocatore del Feyenoord: «Hancko conosce già l’Italia: nel 2018 fu acquistato dalla Fiorentina, ma collezionò appena cinque presenze (con un assist), una proprio contro il Napoli. Mancino, 188 centimetri di muscoli e personalità (rigorista se serve), David è un difensore goleador, merce rara e fondamentale nel calcio moderno: in Olanda in un anno e mezzo ha messo a referto 7 reti e 8 assist in 84 presenze totali, mettendosi in mostra anche a livello internazionale».

In questa specifica stagione, Hancko ha messo a segno 3 reti, in 3 competizioni diverse e in altrettante modalità.

In campionato ha aperto il vittorioso derby con lo Sparta Rotterdam trasformando un calcio di rigore con grande sicurezza, spiazzando il portiere.

In coppa nazionale ha siglato la rete del momentaneo pareggio nella semifinale con il Gronigen facendosi trovare pronto alla battuta sul secondo palo: sull’invito di Stengs l’ex viola ha colpito d’interno al volo.

Infine, in Champions League, è andato in rete nella gara persa dai Rotterdammers a Madrid contro l’Atletico: Hancko ha sfruttato un calcio di punizione per deviare il pallone, per poi avventarsi tempestivamente sulla respinta di Oblak e mettere la sfera in rete.