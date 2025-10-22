Meret Napoli, addio a gennaio? Quella big ha contattato l’agente per acquistarlo già in inverno. I dettagli e le possibilità di chiudere l’operazione

Meret Napoli, addio in vista? Il Milan osserva da vicino il portiere azzurro. I rossoneri starebbero pensando a lui per il dopo Maignan

La situazione di Alex Meret al Napoli si fa sempre più complicata. Dopo aver contribuito in maniera significativa ai due ultimi Scudetti conquistati dagli azzurri, il portiere friulano sembra essere finito ai margini del progetto tecnico targato Antonio Conte. Nelle ultime quattro gare, infatti, l’allenatore salentino ha preferito affidare i pali a Milinkovic-Savic, relegando Meret in panchina e alimentando le voci su un suo possibile addio.

La nuova gerarchia tra i pali in casa Napoli potrebbe avere conseguenze importanti già nel corso della stagione. Meret, che ha ancora ambizioni da titolare e punta a un posto in Nazionale in vista dei prossimi impegni internazionali, starebbe seriamente valutando l’ipotesi di cambiare aria qualora la situazione non dovesse sbloccarsi.

A confermare l’interesse crescente attorno al nome del portiere azzurro ci ha pensato Lucio Pengue, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, intervenuto nel corso del programma Radio Goal. «Questa notizia riguarda l’ambiente Milan: Maignan è in scadenza di contratto nel 2026, e l’estate è stata molto tesa per il mancato rinnovo. Proprio per questo, il Milan sta monitorando da vicino Alex Meret», ha spiegato Pengue.

Un eventuale passaggio di Meret dal Napoli al Milan rappresenterebbe uno dei colpi più importanti del mercato dei portieri in Serie A. I rossoneri, consapevoli dell’incertezza attorno al futuro di Maignan, starebbero valutando l’azzurro come un’opzione concreta, viste anche le sue qualità tecniche e l’esperienza accumulata ad alti livelli.

Dal canto suo, Meret rimane concentrato sul presente, ma è chiaro che un lungo periodo in panchina potrebbe compromettere non solo il suo futuro a Napoli, ma anche le sue prospettive a livello internazionale. Conte non ha ancora chiarito se si tratti di una rotazione temporanea o di una scelta definitiva, ma il messaggio lanciato nelle ultime settimane appare piuttosto chiaro.

Con il mercato di gennaio sempre più vicino, la vicenda Meret Napoli è destinata a tenere banco nelle prossime settimane. E se il Milan decidesse di affondare il colpo, gli scenari potrebbero cambiare rapidamente.