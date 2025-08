Calciomercato Napoli: Miretti il prescelto di Conte. Con la Juve ci si può incontrare a metà strada

Calciomercato Napoli: Miretti il prescelto di Conte. Con la Juve che lo valuta circa 20 milioni ci si può incontrare a metà strada

Sin prisa, sin pausa”. Lentamente ma inesorabilmente. Seguendo il vecchio motto di Rafa Benitez, il Napoli di Antonio Conte sta costruendo la sua squadra pezzo dopo pezzo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’ultima mossa ufficiale del ds Giovanni Manna è stata con la Juventus per Fabio Miretti, individuato come il centrocampista dalle caratteristiche perfette per completare il reparto dei campioni d’Italia.

Miretti, la mezzala d’assalto che piace a Conte

Giovane (classe 2003) ma già esperto, Miretti è il prototipo della mezzala d’assalto che piace ad Antonio Conte. È un giocatore che unisce eleganza nel trattare il pallone a una partecipazione attiva in fase di riconquista, grazie a passo svelto e grande resistenza. La sua duttilità è un altro fattore che convince il Napoli: può giocare sia a destra che a sinistra in mediana, ma anche come esterno offensivo. Nonostante abbia giocato ieri nell’amichevole contro la Reggiana, sa da tempo di non essere più considerato intoccabile dalla Juventus, che ha aperto alla sua cessione.

La trattativa con la Juventus entra nel vivo

Dopo un primo sondaggio del Napoli da 10 milioni, la Juventus ha rilanciato chiedendo il doppio, fissando di fatto il prezzo intorno ai 20 milioni. Da quel momento, la trattativa è entrata nel vivo. I due club hanno intensificato i contatti e per la Juventus la sua cessione rappresenterebbe una plusvalenza totale, essendo un prodotto del vivaio. Il giocatore, dal canto suo, non ha mai chiesto di partire ma è lusingato dall’interesse del Napoli e dall’idea di poter lavorare con Conte, considerandolo un premio per la sua crescita.

Il Napoli va fino in fondo: si attende il segnale decisivo

Figure come il ds Manna sono da sempre sponsor dell’operazione e Conte vede in Miretti un potenziale enorme da far sbocciare definitivamente. Per questo, il Napoli ha deciso di andare fino in fondo, convinto della bontà dell’investimento. Ora la palla passa ai club: Miretti è in attesa di un segnale, possibilmente a breve, per poter iniziare la sua nuova avventura in azzurro.