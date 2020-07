Calciomercato Napoli, occhi su Núñez e Romero: gli azzurri non si fermano dopo l’accordo con Viktor Osimhen

Il Napoli non vuole fermarsi più. La società, come riportato dal portale Gianlucadimarzio.com, sta lavorando per Darwin Núñez, attaccante uruguaiano classe 1999 dell’Almeria. Al momento la richiesta del club è di circa 20 milioni di euro.

Sul taccuino di Giuntoli c’è anche Luka Romero, attaccante del Maiorca classe 2004. Il suo profilo interessa molto a due top club iberici, ovvero Atletico Madrid e Barcellona. Vedremo se gli azzurri riusciranno a battere la concorrenza dei due top club.