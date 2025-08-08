Calciomercato Napoli: Raspadori all’Atletico, è fatta. Le cifre dell’affare che porterà l’attaccante alla corte di Simeone

Ci siamo, la telenovela è finita. Giacomo Raspadori è un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid. Dopo una lunga trattativa, è stata raggiunta in serata un’intesa totale tra il Napoli e il club spagnolo per il trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante della Nazionale. Il club azzurro ha accettato le condizioni dei Colchoneros, dando il via libera a una cessione che era nell’aria da settimane.

Accordo totale: le cifre dell’operazione

La trattativa, svelata in anteprima dalla nostra redazione lo scorso 31 luglio, è dunque giunta alla sua conclusione. L’operazione si è chiusa per una cifra complessiva pari a 26 milioni di euro, bonus inclusi. Un investimento importante con cui l’Atletico Madrid si assicura uno dei talenti più puri del calcio italiano, strappandolo al club campione d’Italia. Il Napoli realizza così una cessione significativa, pronta a reinvestire i fondi su altri obiettivi di mercato. Lo riporta Sky Sport.

Simeone ha il suo rinforzo, Conte dà il via libera

A spingere con decisione per questo trasferimento è stato il tecnico dell’Atletico, Diego “Cholo” Simeone, che aveva individuato in Raspadori il profilo ideale per rinforzare il suo reparto offensivo, apprezzandone la duttilità e la qualità tecnica. Dall’altra parte, il nuovo allenatore del Napoli, Antonio Conte, non considerava l’attaccante un punto fermo del suo progetto tattico e ha dato il suo benestare alla partenza. La volontà di tutte le parti in causa ha quindi portato alla fumata bianca.

Si chiude un ciclo vincente in azzurro

Per Giacomo Raspadori si chiude così un ciclo importante e ricco di successi con la maglia del Napoli, con cui ha vinto due Scudetti, collezionando 109 presenze, 18 gol e 10 assist. Dopo essersi affermato in Serie A prima con il Sassuolo e poi con gli azzurri, per lui è arrivato il momento di una nuova, prestigiosa sfida nel campionato spagnolo, alla corte di uno degli allenatori più importanti del panorama internazionale.