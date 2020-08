Calciomercato Napoli, Reguilon ha detto sì: ora c’è da convincere il Real Madrid

Calciomercato Napoli: Giuntoli ha incassato il sì di Sergio Reguilon

Il Napoli è a lavoro per rinforzare la fascia sinistra di difesa e il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Sergio Reguilon, terzino in forza al Siviglia ma di proprietà del Real Madrid.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il d.s. azzurro Giuntoli avrebbe già incassato il sì del calciatore e adesso bisognerà trovare l’accordo col club spagnolo. Toccherà a De Laurentiis trattare con Florentino Perez la formula del prestito con obbligo di riscatto. Al momento, il Real Madrid chiede almeno 25 milioni per la cessione immediata.