Calciomercato Napoli, Manna ha scelto il rinforzo a centrocampo ed è pronta la sfida alla Roma. L’indiscrezione

Calciomercato Napoli: Mainoo nel mirino come possibile erede di Anguissa. Sul giocatore c’è anche il forte interesse della Roma.

Il calciomercato del Napoli entra nel vivo e la dirigenza azzurra è già al lavoro per anticipare le mosse in vista della sessione invernale. Tra i nomi più seguiti figura quello di Kobbie Mainoo, giovane talento del Manchester United, individuato come possibile sostituto di Frank Zambo Anguissa, destinato a partire per la Coppa d’Africa.

Il centrocampista camerunese è stato finora uno dei protagonisti della stagione del Napoli, con quattro gol realizzati e prestazioni di alto livello sia in termini fisici che tecnici. La sua assenza, però, potrebbe pesare non poco sugli equilibri di centrocampo, e per questo il club partenopeo si sta muovendo con decisione sul fronte del mercato.

De Laurentiis e Manna puntano su Mainoo

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato del Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna starebbero valutando seriamente l’affondo per il classe 2005. Mainoo è un profilo che piace molto anche ad Antonio Conte, attratto dalla sua duttilità e dalla capacità di coprire più ruoli in mediana.

Come riportato da Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, il giovane inglese ha due anni di contratto con lo United, più un’opzione, ma desidera avere più spazio in campo. Il Napoli starebbe quindi monitorando la situazione, forte anche dei buoni rapporti con l’agenzia che cura gli interessi del giocatore.

La valutazione del cartellino, però, resta elevata: si parla di una cifra compresa tra i 45 e i 50 milioni di euro. Ecco perché la dirigenza azzurra starebbe ragionando sulla possibilità di un prestito con diritto di riscatto, un’operazione che consentirebbe di ridurre l’impatto economico immediato.

Anche la Roma osserva la situazione

Non solo il Napoli: anche la Roma avrebbe chiesto informazioni su Mainoo, riconoscendone il grande potenziale tecnico e tattico. Tuttavia, al momento, è il calciomercato del Napoli a muoversi con maggiore convinzione, consapevole che il talento inglese potrebbe diventare una pedina fondamentale per il futuro del club.

La scelta finale dipenderà dalle decisioni del Manchester United e dalla disponibilità del giocatore ad abbracciare il progetto azzurro. Intanto, a Castel Volturno, si respira ottimismo: il Napoli vuole continuare a costruire una squadra giovane, competitiva e proiettata verso il futuro.

Il calciomercato del Napoli si conferma dunque in pieno fermento, con De Laurentiis pronto a cogliere ogni occasione per rinforzare una rosa che punta in alto, in Italia e in Europa.