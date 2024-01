Calciomercato Napoli, accordo trovato per Samardzic: cifre e dettagli

Il Napoli e De Laurentiis stanno lavorando assiduamente sul mercato per rinforzare la rosa e avrebbero trovato l’accordo con l’Udinese per Lazar Samardzic

Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, l’accordo per il trasferimento è stato trovato sulla base di 25 milioni di euro. Mentre per l’ingaggio del giocatore gli azzurri pagheranno 2 milioni a stagione per un contratto di 5 anni