La trattativa tra il Napoli e l’Udinese per Lazar Samardzic non è ancora chiusa del tutto, con il Brighton che in queste ore sta provando l’inserimento last minute.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, i Seagulls hanno pronta un’offerta da 20 milioni più 5 di bonus che soddisferebbe le richieste dei bianconeri. La cifra del cartellino del tedesco però non sembrerebbe essere un problema (Samardzic preferisce i partenopei agli inglesi) quanto invece raggiungere l’intesa con il papà del giocatore.