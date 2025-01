Calciomercato Napoli, ufficiale l’arrivo di Scuffet dal Cagliari: la verità sulla formula

Il comunicato ufficiale del Napoli sull’arrivo di Simone Scuffet, portiere classe 1996, dal Cagliari. Tutti i dettagli in merito

Attraverso un comunicato ufficiale, il Napoli ha annunciato l’arrivo di Simone Scuffet dal Cagliari.

COMUNICATO – «La SSC Napoli comunica di aver acquisito dal Cagliari Calcio le prestazioni sportive di Simone Scuffet con la formula del prestito fino al 30 giugno 2025.

Simone Scuffet ha esordito in Serie A all’età di 17 anni e 246 giorni l’1 febbraio 2014 in Bologna-Udinese, tra i portieri solo Gianluigi Donnarumma ha fatto il suo esordio da più giovane in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (16 anni e 242 giorni il 25/10/2015 in Milan-Sassuolo).

Negli ultimi due campionati di Serie A (dal 2023/24) Simone Scuffet (3869) è il 2° giocatore del Cagliari con il minutaggio più alto, dietro solo a Gabriele Zappa (4134)».