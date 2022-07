Calciomercato Napoli, svolta Keylor Navas: il portiere dice sì, accordo vicino col PSG

Calciomercato Napoli: gli azzurri avrebbero accelerato per Keylor Navas ricevo il benestare del portiere. Accordo vicino anche col PSG

Grandi manovre in casa Napoli dopo la cessione di Kalidou Koulibaly al Chelsea. Spalletti ha chiesto un portiere di spessore ed esperienza ad affiancare a Meret e gli azzurri avrebbero accelerato per Keylor Navas del PSG. Il costaricano, con l’arrivo di Galtier in panchina, avrà meno spazio e sarà la riserva di Donnarumma e così cerca una nuova destinazione.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe già ricevuto il benestare dell’ex Real Madrid mentre con i parigini si cerca una formula conveniente visto l’ingaggio da 7 milioni che percepisce Keylor Navas. Magari in prestito, con il PSG pronto a coprire oltre metà dello stipendio del portiere. Si tratta, mentre sullo sfondo resta sempre l’alternativa Kepa del Chelsea.