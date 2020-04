Calciomercato Napoli: tesoro da 300 milioni con quattro cessioni

Il Napoli potrebbe incassare quasi 300 milioni da quattro cessioni per completare la rivoluzione iniziata a gennaio

Il Napoli in estate potrebbe incassare quasi 300 milioni da quattro cessioni. Il Corriere dello Sport spiega che quattro elementi partenopei potrebbero divenire grandi protagonisti del prossimo mercato. Ossia Allan, Koulibaly, Milik e Fabian Ruiz.

Koulibaly è molto richiesto in Inghilterra e con una sua cessione si potrebbero incassare 108 milioni di sterline. Il Psg sarebbe pronto a sganciare 60 milioni di euro per Allan. Poi ci sono Fabian Ruiz (corteggiato sia dal Real Madrid che dal Barça) e Milik. Una cifra imponente che potrebbe permettere al Napoli di ricostruire una nuova rosa in vista del futuro.