Calciomercato Napoli, il possibile blocco cambia la strategia di Manna: prima le uscite. Da Lucca a Marianucci: i nomi dei calciatori con la valigia pronta

Calciomercato Napoli, lo stop della Commissione costringe gli azzurri ad operare a saldo zero. Priorità, dunque, alle uscite. Le ultime

Il calciomercato del Napoli di gennaio si preannuncia complesso e guidato da un principio chiave: la prudenza. Dopo la valutazione dell’Authority sul bilancio, il club azzurro non è bloccato nelle operazioni in entrata, ma è obbligato a muoversi nel rispetto assoluto del saldo zero. In termini pratici, ogni eventuale acquisto dovrà essere compensato da una o più cessioni, senza mai superare l’equilibrio tra costi e ricavi. Una linea chiara che condizionerà tutte le strategie del club nelle prossime settimane.

Proprio per questo, il calciomercato del Napoli parte dalle uscite. Secondo il Corriere dello Sport, sono cinque i giocatori inseriti nella lista delle possibili cessioni: Lucca, Marianucci, Mazzocchi, Vergara e Ambrosino. Profili che, per motivi diversi, hanno trovato poco spazio dall’inizio della stagione fino alla Supercoppa e che ora cercano continuità e minuti. Tutti, inoltre, vantano estimatori sia in Italia che all’estero, rendendo realistiche eventuali operazioni.

Il nome più caldo è quello di Lorenzo Lucca. L’attaccante, arrivato in estate dall’Udinese con un’operazione complessa tra prestito e obbligo di riscatto, ha attirato l’interesse del West Ham in Premier League dopo la cessione di Füllkrug al Milan. Anche la Juventus ha chiesto informazioni. Lucca ha bisogno di ritrovare centralità, ma il suo futuro è strettamente legato alle condizioni di Lukaku, fermo da agosto dopo l’infortunio rimediato a Castel di Sangro e tornato solo recentemente in panchina senza però scendere in campo.

Nel calciomercato del Napoli trovano spazio anche altri nomi in uscita. Pasquale Mazzocchi è seguito dal Sassuolo già dalla scorsa estate, mentre Vergara, giovane talento cresciuto nel vivaio e lanciato da Conte in tutte le competizioni, piace a club come Cagliari e Lecce. Proprio il Cagliari osserva con attenzione anche Marianucci, arrivato dall’Empoli con un investimento importante, anche se sul difensore resta vigile il Torino. Ambrosino, infine, è un altro profilo destinato a muoversi per trovare spazio.

Questi giocatori rappresentano il “tesoro” del Napoli, la chiave per sbloccare eventuali entrate. Solo dopo aver definito le cessioni, il club potrà valutare dove intervenire: se a centrocampo, per aggiungere qualità e rotazioni, oppure in attacco, dove al momento Hojlund è il punto di riferimento principale.

Il calciomercato del Napoli è quindi a un bivio. Le ambizioni restano alte, ma ogni mossa dovrà essere ponderata, sostenibile e perfettamente bilanciata. Le prossime settimane saranno decisive per capire che volto avrà il Napoli nella seconda parte della stagione.