Calciomercato Napoli, Milinkovic-Savic a un passo! Trattativa in fase avanzata, le ultimissime

Calciomercato Napoli, Milinkovic-Savic a un passo! Trattativa per il portiere in fase avanzata, le ultimissime di mercato

Il calciomercato estivo entra nel vivo e le trattative tra Napoli e Torino si intensificano. Dopo aver raggiunto l’intesa per il trasferimento dell’attaccante Cyril Ngonge al club granata, le due società continuano a dialogare per definire il passaggio del portiere Vanja Milinkovic-Savic alla corte di Antonio Conte.

Ngonge al Torino: accordo trovato

Cyril Ngonge, esterno offensivo belga classe 2000, è ormai a un passo dal vestire la maglia del Torino. Il giocatore, reduce da una stagione positiva con il Verona, ha già dato il suo assenso al trasferimento. Secondo quanto riportato dal giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano, l’accordo tra i club è stato raggiunto sulla base di un prestito oneroso da 1 milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 11 milioni. Un’operazione che rafforza il reparto offensivo di Ivan Juric, alla ricerca di maggiore profondità e qualità sulle fasce.

Milinkovic-Savic verso Napoli: trattativa in fase avanzata

Parallelamente, proseguono i contatti per Vanja Milinkovic-Savic, portiere serbo classe 1997, attualmente in forza al Torino. Alto 202 cm e dotato di grande forza fisica, Milinkovic-Savic ha disputato una stagione da titolare con i granata, dimostrando affidabilità e buone doti tra i pali. Il Napoli, alla ricerca di un nuovo numero uno per il progetto tecnico di Antonio Conte, ha già ricevuto il via libera dal giocatore, che ha accettato la proposta contrattuale.

La trattativa tra le due società è entrata nella fase decisiva e, secondo le ultime indiscrezioni, l’accordo potrebbe essere formalizzato nelle prossime ore. L’operazione è indipendente da quella di Ngonge, ma testimonia il dialogo costante tra i due club in questa sessione di mercato.

Napoli e Torino protagonisti del mercato

Con queste operazioni, Napoli e Torino si confermano tra i protagonisti del calciomercato italiano. L’arrivo di Milinkovic-Savic potrebbe rappresentare un tassello fondamentale per la nuova era azzurra, mentre Ngonge offre al Torino un profilo giovane e dinamico per il reparto offensivo.