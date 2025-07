Calciomercato: che colpo del Newcastle! Dal Nottingham Forest arriva Elanga: le cifre e tutti i dettagli

Calciomercato: che affare del Newcastle! Dal Nottingham Forest arriva Elanga: le cifre e tutti i dettagli dell’operazione

Il Newcastle mette a segno un ottimo affare di mercato con l’arrivo di Anthony Elanga dal Nottingham Forest. L’esterno si trasferisce ai Magpies con un accordo che, secondo Sky Sports News, è di ben 55 milioni di sterline. Il comunicato:

COMUNICATO – Anthony si unisce ai Magpies dopo aver giocato un ruolo da protagonista nell’impressionante stagione 2024/25 del Forest in Premier League, segnando sei gol e fornendo 11 assist per assicurarsi la qualificazione europea.

Il 23enne, compagno di squadra della nazionale svedese di Alexander Isak, è arrivato al City Ground nell’estate del 2023 e da allora ha superato le 100 presenze in Premier League.

Prima di trasferirsi nelle Midlands, Anthony è cresciuto nelle giovanili del Manchester United, dove ha debuttato in campionato e ha segnato il suo primo gol in Premier League nel maggio 2021.

Si è anche affermato come un elemento fisso della nazionale maggiore svedese, con quattro gol in 22 presenze dopo aver militato nelle diverse categorie giovanili. La sua apparizione più recente con la nazionale maggiore risale alla vittoria per 2-0 contro l’Ungheria il mese scorso, in cui ha giocato tutti i 90 minuti.

PAROLE HOWE – “Sono lieto di dare il benvenuto ad Anthony al Newcastle United. È stato un obiettivo chiave per noi, quindi sono felice di averlo in questa prima fase di precampionato. È un talento entusiasmante con caratteristiche che lo rendono una minaccia offensiva unica. La sua velocità, la sua energia e la sua capacità di creare e segnare gol ci rafforzeranno e completeranno il nostro modo di giocare. Anthony ha voglia di crescere ulteriormente con noi e di raggiungere il successo qui, e non vediamo l’ora di lavorare con lui.”

PAROLE ELANGA – “Sono emozionato, sono davvero felice, ma soprattutto sono pronto. Sono pronto a indossare questa maglia bianca e nera per lottare davvero per questa squadra e dare tutto per la tifoseria appassionata che vive e respira calcio. Ho trascorso due anni fantastici al Nottingham Forest, mi hanno aiutato davvero a diventare il giocatore che sono oggi, ma sono davvero felice di essere qui ora. Il club ha vinto un trofeo la scorsa stagione e sta costruendo qualcosa di unico, qualcosa di speciale di cui voglio davvero far parte. Voglio davvero entrare a far parte della cultura, del DNA di questo club. Sono davvero felice di essere qui e non vedo l’ora di iniziare.”