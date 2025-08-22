Calciomercato Parma, emergenza in attacco. Contattati tre bomber a sorpresa per rinforzare il reparto offensivo del club ducale

Un mercato che entra nel vivo, una girandola di nomi ed ufficialità che infiamma le ultime settimane prima dell’inizio del campionato. Come riportato oggi dal Corriere dello Sport, diverse squadre di Serie A stanno accelerando per completare le rose, con il Parma costretto a tornare con urgenza sul mercato per un’emergenza in attacco e il Sassuolo che blinda la sua bandiera.

La tegola dell’infortunio di Matija Frigan ha costretto il DS ducale a una corsa contro il tempo per trovare un nuovo centravanti. La strategia è chiara: puntare su profili d’esperienza, giocatori che conoscono bene la Serie A e che possono dare un contributo immediato. I nomi sul taccuino sono di primo piano: sono stati avviati i contatti per Andrea Belotti, Patrick Cutrone e Alberto Cerri. Tre profili diversi, ma accomunati dalla voglia di rimettersi in gioco e dalla capacità di garantire gol e peso in area di rigore.

Se a Parma si corre ai ripari, in casa Sassuolo si festeggia una conferma che vale più di un acquisto. Il club neroverde ha ufficializzato il rinnovo del suo simbolo, Domenico Berardi, che ha firmato un contratto fino al 2029, legando di fatto la sua intera carriera alla maglia che lo ha lanciato. Ma il mercato del Sassuolo non si ferma qui: è stato accolto il centrocampista Aster Vranckx e si continua a seguire con interesse Pasquale Mazzocchi e Hans Nicolussi Caviglia.

Nel resto della Serie A, il mercato è in pieno fermento. Il Lecce ha piazzato un colpo in difesa, acquistando il giovane tedesco Jamil Siebert, e ora punta a un attaccante. La Cremonese è scatenata, con un tris di acquisti che porta in grigiorosso Bondo, Silvestri e Terracciano. Anche il Verona si rinforza, ufficializzando il ritorno in Italia di Victor Nelsson. A chiudere il quadro, la notizia del ritiro di Jakub Jankto, che a 29 anni dice addio al calcio per dedicarsi alla famiglia.