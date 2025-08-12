Calciomercato Parma: fatta la valutazione per Leoni. Liverpool fortemente interessato ad acquistare il centrale difensivo

La Premier League chiama per Giovanni Leoni. Il giovane e talentuoso difensore centrale, classe 2006, è finito nel mirino del Liverpool, uno dei club più prestigiosi d’Europa. Dopo una stagione da protagonista con la maglia del Parma, culminata con la promozione in Serie A, il suo nome è sul taccuino dei Reds, pronti a un investimento importante per assicurarsi le sue prestazioni.

La valutazione del Parma per il suo gioiello è chiara e ambiziosa: non meno di 30 milioni di euro, a cui potrebbero aggiungersi consistenti bonus. Una cifra che testimonia l’incredibile ascesa di Leoni, acquistato solo un anno fa dalla Sampdoria e capace di imporsi immediatamente come uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano. La sua maturità in campo, la prestanza fisica e la qualità nelle letture difensive non sono passate inosservate, attirando le attenzioni non solo del Liverpool, ma anche di altri top club italiani. Lo riporta Sky Sport.

Tuttavia, la potenza economica della Premier League potrebbe fare la differenza. Il Liverpool, alla ricerca di rinforzi per il proprio pacchetto arretrato, vede in Leoni il profilo ideale per il presente e per il futuro. Un’eventuale cessione a queste cifre rappresenterebbe per il Parma una plusvalenza eccezionale, sebbene priverebbe la squadra di un pilastro fondamentale per la nuova avventura in Serie A.

L’interesse del club inglese è concreto e i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per il futuro del giovane difensore. L’avventura in massima serie di Leoni con la maglia del Parma potrebbe dunque concludersi ancor prima di iniziare, con un palcoscenico come Anfield che si profila all’orizzonte per un talento destinato a una carriera di altissimo livello.