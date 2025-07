Calciomercato Parma, Leoni sempre più vicino alla permanenza. Quella squadra ha un altro obiettivo - Calcio News 24

Calciomercato Parma: Leoni sfuma per l’Inter, priorità a Lookman. La situazione

Il Calciomercato Parma entra nel vivo con una notizia che coinvolge indirettamente i gialloblù. Giovanni Leoni, giovane difensore classe 2006 del Parma, era tra gli obiettivi dell’Inter per questa sessione estiva di mercato. Tuttavia, i nerazzurri avrebbero deciso di fare un passo indietro nella trattativa, concentrando tutte le risorse sull’acquisto di Ademola Lookman, attaccante dell’Atalanta e nuovo obiettivo prioritario della dirigenza interista.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter ha scelto di rinunciare all’affare Leoni per concentrare il proprio budget sull’attaccante nigeriano. Un cambio di rotta importante che influisce anche sul Calciomercato Parma, visto che la cessione del giovane talento sarebbe potuta essere una delle operazioni più remunerative dell’estate per il club emiliano. Il prezzo del cartellino di Leoni era infatti stimato attorno ai 30 milioni di euro, cifra che ora verrà dirottata interamente sull’offensiva per Lookman.

Nonostante la rinuncia al difensore del Parma, l’Inter non abbandona l’idea di rafforzare il reparto arretrato. Nel mirino della dirigenza nerazzurra è finito Koni De Winter, centrale belga attualmente al Genoa. Il 23enne ha già all’attivo 68 presenze in Serie A e rappresenta un profilo solido e affidabile per la retroguardia interista, offrendo una soluzione alternativa ai titolari Milan Škriniar e Alessandro Bastoni.

Per il Parma, la mancata cessione di Leoni non cambia l’approccio al mercato. La società resta intenzionata a valorizzare i propri giovani, tra cui proprio Leoni, che continuerà a crescere sotto la guida tecnica di Fabio Pecchia. Il club potrebbe comunque ricevere altre offerte nei prossimi giorni, dato che il giovane difensore è considerato uno dei talenti emergenti più interessanti del panorama italiano.

Il Calciomercato Parma prosegue dunque tra possibili uscite di rilievo e l’obiettivo di rafforzare la rosa in vista della nuova stagione. La permanenza di Leoni, almeno per ora, rappresenta un punto di forza per il progetto tecnico del club, che punta a una Serie A da protagonista. Intanto, i gialloblù restano vigili su altri fronti, pronti a cogliere eventuali occasioni in entrata e a gestire con intelligenza il futuro dei propri gioielli.