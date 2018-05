Perin-Roma: no per Skoruspki al Genoa, offerto un altro portiere…

Roma su Perin, ma il Genoa – che vuole solo monetizzare – chiede il prestito di Skorupski. Monchi poco convinto dall’operazione offre ai rossoblu un altro portiere: Johansson

Nelle ultime settimane la grana di mercato ha assunto contorni vagamente thriller, ma del resto diversamente non poteva essere. Al centro di tutto resta lui, Mattia Perin, portiere e capitano del Genoa che, dopo anni di degna militanza in rossoblu, avrebbe già fatto sapere di voler cambiare aria per assestarsi in una dimensione più europea. Dimensione europea in cui comunque, peraltro, al momento non gli verrebbe garantita l’assoluta titolarità: pur cedendo Gigio Donnarumma, il Milan ha già messo le mani su Pepe Reina del Napoli, mentre si è fatta sotto la Juventus, che però per il dopo-Gigi Buffon ha già promosso titolare il polacco Wojciech Szczesny. Poi è arrivato il sondaggio della Roma attraverso il direttore sportivo Monchi (leggi anche: CALCIOMERCATO ROMA: ASSALTO A PERIN): i giallorossi hanno già un super-titolare, la rivelazione stagionale Alisson, portiere cercato con insistenza dal Real Madrid, ma al momento quasi incedibile. Proprio il Genoa avrebbe strizzato l’occhio all’offerta romanista, mettendo su una contro-proposta…

I rossoblu avrebbero chiesto il prestito di Lukasz Skorupski, secondo portiere giallorosso che già da un paio di anni chiede la cessione per cercare spazio altrove e già accostato con frequenza al Grifone in tempi recenti (leggi anche: CALCIOMERCATO GENOA: SKORUPSKI È LA PRIMA SCELTA). Non proprio uno scambio alla pari dunque, anche perché sulla cessione di Perin proprio alla Roma al momento non ci sono certezze, ma un affare che potrebbe prendere vita autonomamente. Il punto è un altro tuttavia: Monchi non avrebbe intenzione alcuna di cedere Skorupski in prestito, ma preferirebbe monetizzare subito con una cessione a titolo definitivo. A che prezzo? Difficile stabilirlo, ma non sono poi molte le possibilità che il Genoa, pur cedendo Perin, decida di investire buona parte del tesoretto proprio su di un sostituto. Così avrebbe presto piede un’altra possibilità: quella del prestito in rossoblu di Marko Johansson, portiere svedese del Malmoe – attualmente in prestito al Trelleborg – di 19 anni che la Roma avrebbe già bloccato da un po’ di mesi (affare da 2 milioni di euro più 1,5 di bonus). Johansson, nelle idee di Monchi, potrebbe essere girato in prestito al Genoa per favorire eventualmente la cessione di Perin, ma dall’altra parte resta la scarsa convinzione rossoblu riguardo ad un estremo difensore sì talentuoso, ma ancora decisamente troppo giovane e con alcuna esperienza in Serie A per poter diventare immediatamente titolare. L’affare si complica ma c’è tempo per decidere.

Leggi anche: CALCIOMERCATO: TUTTE LE ULTIME NOTIZIE