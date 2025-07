Calciomercato: Pessina nel mirino di diversi club di Serie A! Le ultime sull’ex Monza

Calciomercato: Matteo Pessina nel mirino di alcune squadre di Serie A! Le ultimissime sull’ex centrocampista del Monza

Il futuro di Matteo Pessina, centrocampista classe 1997 e capitano del Monza, è sempre più incerto dopo la retrocessione del club brianzolo e il recente cambio di proprietà, con il passaggio al fondo statunitense Beckett Layne Ventures. Nonostante le nuove ambizioni dichiarate dalla dirigenza, il nome di Pessina è tra i più caldi del mercato estivo, con diversi club di Serie A pronti a contenderselo.

Un profilo d’esperienza e duttilità tattica

Pessina, mediano duttile e con una solida esperienza nel massimo campionato italiano, ha collezionato 87 presenze e 12 reti in Serie A con la maglia del Monza. Campione d’Europa con l’Italia nel 2021, è apprezzato per la sua intelligenza tattica, la capacità di adattarsi a più ruoli nella zona centrale del campo e la leadership maturata negli anni. Queste caratteristiche lo rendono un obiettivo appetibile per diverse squadre in cerca di rinforzi a centrocampo.

Sassuolo, Genoa e Torino sulle sue tracce

Tra i club più attivi sul fronte Pessina c’è il Sassuolo, che sotto la guida dell’allenatore Fabio Grosso — ex tecnico del Frosinone e campione del mondo 2006 — è alla ricerca di un elemento esperto per rafforzare la mediana. Anche il Genoa e il Torino hanno manifestato interesse per il centrocampista, valutandolo come un potenziale titolare in grado di alzare il tasso tecnico e tattico della rosa.

Il Cagliari fa sul serio

Secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna, anche il Cagliari si è inserito con decisione nella corsa al giocatore. Il club sardo, affidato per la prossima stagione a Fabio Pisacane — ex difensore rossoblù e ora al debutto in panchina — vede in Pessina un elemento chiave per costruire una squadra competitiva e pronta a lottare per la salvezza.

Con il mercato in pieno fermento, il nome di Matteo Pessina resta uno dei più seguiti tra i centrocampisti italiani. La sua esperienza, unita alla versatilità e alla leadership, lo rendono un profilo ideale per molte squadre di Serie A. Il futuro del capitano del Monza potrebbe presto prendere una nuova direzione.