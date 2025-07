Calciomercato Pisa: contatti col Bologna per Aebischer. Il nuovo obiettivo dei toscani per rinforzare il propio centrocampo

Il Pisa, neopromosso in Serie A dopo un’attesa lunga 35 anni, fa sul serio sul mercato per allestire una rosa in grado di competere per la salvezza. La dirigenza nerazzurra, in pieno accordo con il tecnico Alberto Gilardino, ha messo nel mirino diversi profili di spessore e, dopo i sondaggi per Giovanni Simeone e Alessio Zerbin del Napoli, ha avviato i primi contatti ufficiali con il Bologna per il centrocampista svizzero Michel Aebischer.

L’interesse, riportato da Gianluca Di Marzio, si è concretizzato in una richiesta di informazioni per sondare la fattibilità dell’operazione. Il Pisa punta a capire i margini di manovra con il club felsineo per un giocatore che, dal suo arrivo nel gennaio 2022, si è ritagliato uno spazio importante, collezionando 102 presenze e diventando un elemento prezioso per la mediana rossoblù.

Aebischer, classe 1997, rappresenta il prototipo del centrocampista moderno che Gilardino vorrebbe nel suo scacchiere tattico, presumibilmente un 3-5-2. Duttilità, visione di gioco e un’ottima esperienza internazionale, certificata da un Europeo 2024 giocato da protagonista con la Svizzera dopo aver eliminato l’Italia, sono le sue doti principali. La scorsa stagione è stata per lui complicata a causa di un infortunio agli adduttori che lo ha tenuto lontano dai campi da gioco per diversi mesi, limitandone il minutaggio a sole 16 presenze. Proprio la voglia di ritrovare continuità potrebbe spingere il giocatore a considerare il progetto del Pisa.

La società toscana sta quindi lavorando su più fronti per regalare a Gilardino i rinforzi necessari ad affrontare un campionato difficile come la Serie A. L’asse con il Napoli per Simeone e Zerbin resta caldo, ma la pista che porta ad Aebischer testimonia la volontà del club di costruire una squadra di qualità e non essere una semplice comparsa. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se il pressing del Pisa sul Bologna potrà trasformarsi in una vera e propria trattativa.