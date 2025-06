Calciomercato Pisa, ulteriore rilancio per Simeone. Riuscirà ad arrivare la fumata bianca? - Calcio News 24

Calciomercato Pisa: rilancio per Simeone e dialoghi aperti con il Napoli. Ecco le ultime novità

Il Calciomercato Pisa entra nel vivo e si accende con una trattativa di grande spessore: quella per Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, che resta un obiettivo concreto, seppur difficile, per la società toscana. Secondo le ultime indiscrezioni, il club nerazzurro sarebbe tornato con forza sul giocatore, nonostante la complessità dell’operazione e il valore del cartellino.

Come riportato da SestaSport.news, Simeone, gradito anche al Siviglia e coinvolto in un potenziale scambio per il difensore Juanlu, potrebbe invece finire al centro di un asse di mercato costruito intorno a un fitto intreccio di rapporti tra dirigenti e procuratori. Il Calciomercato Pisa, in questo senso, potrebbe essere favorito dalla presenza di Alessandro Moggi, procuratore di Simeone e dell’allenatore nerazzurro Alberto Gilardino. Una figura chiave nei dialoghi tra il club toscano e il Napoli.

Ma non è tutto. Nella maxi-operazione che coinvolge più nomi, potrebbe avere un ruolo centrale anche Marco Sommella, altro agente influente (e storico ex socio di Moggi), attualmente rappresentante di Mazzocchi, anche lui nel mirino di diverse società. Il network di contatti si allarga ulteriormente con Giulio Marinelli, agente di Zerbin, e Lorenzo Lazzari, procuratore del giovane Obaretin, quest’ultimo considerato una pista calda nel caso in cui non si concretizzasse il ritorno a Pisa di Giovanni Bonfanti. L’Atalanta, infatti, vorrebbe valutare Bonfanti da vicino durante il ritiro estivo, sotto la guida del nuovo tecnico Ivan Juric.

Intanto, un altro nome che circola attorno al Calciomercato Pisa è quello di Miguel Veloso, che potrebbe entrare nello staff tecnico di Juric, rafforzando ulteriormente l’asse con Bergamo. A livello dirigenziale, i rapporti tra Pisa e Napoli sono solidi: Giovanni Corrado, figura centrale nella gestione del club toscano, mantiene un dialogo costante con il diesse azzurro Giovanni Manna, ex Juventus, con il quale esiste una stima reciproca.

Il Calciomercato del Pisa si muove dunque su più fronti, puntando su relazioni forti e strategie condivise per provare a portare in Toscana giocatori di valore e costruire una rosa all’altezza delle ambizioni. L’incontro con il Napoli potrebbe essere decisivo per sbloccare almeno una parte della maxi-operazione. La sensazione è che il Pisa non voglia restare a guardare.