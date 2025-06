Calciomercato Pisa, assalto per comprare Zerbin. Uno dei tantissimi colpi estivi dei nerazzurri - Calcio News 24

Calciomercato Pisa: assalto a Zerbin, idea Simeone e nuovi movimenti in difesa

Il calciomercato Pisa entra nel vivo con una serie di operazioni mirate a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Tra i nomi più caldi in queste ore c’è quello di Alessio Zerbin, attaccante di proprietà del Napoli. Il club nerazzurro ha già da alcune settimane messo gli occhi sul giocatore, presentando una proposta concreta al Napoli: prestito con diritto di riscatto, una formula che consentirebbe ai toscani di valutare il calciatore nel corso della stagione con la possibilità di acquisirlo a titolo definitivo.

Tuttavia, la trattativa si è complicata: secondo le ultime indiscrezioni, anche il Lecce si sarebbe inserito con decisione nella corsa a Zerbin. Il tecnico salentino Eusebio Di Francesco, che ha già allenato l’esterno offensivo lo scorso anno al Venezia, ha chiesto espressamente il suo ritorno, considerando il profilo del classe ’99 ideale per il suo progetto tecnico. Il Napoli, da parte sua, preferirebbe cedere Zerbin con la formula del prestito secco, senza opzioni per il riscatto, complicando così i piani del Pisa.

Ma il calciomercato Pisa non si limita a Zerbin. Sempre in contatto con il club partenopeo, i nerazzurri starebbero portando avanti un dialogo, tra alti e bassi, per tentare il colpo Giovanni Simeone. Una trattativa molto più complessa, ma che testimonia l’ambizione della società toscana. Ben più difficile, invece, appare al momento l’arrivo di Pasquale Mazzocchi, anche lui del Napoli, ma su cui le parti restano distanti, soprattutto per quanto riguarda l’ingaggio.

Sul fronte difensivo, il Calciomercato Pisa offre sviluppi interessanti. Resta viva la pista che porta a Obaretin, giovane difensore di proprietà del Napoli, considerato un’alternativa concreta al rientrante Nicholas Bonfanti dell’Atalanta. Quest’ultimo, però, è seguito con grande attenzione anche dal Como, che potrebbe inserirsi nei prossimi giorni.

Infine, tra le trattative aperte resta sul tavolo anche il nome di Liberato Cacace, terzino sinistro dell’Empoli. Secondo quanto riportato da SestaPorta.News, il Pisa continua a monitorare la situazione dell’esterno neozelandese, che potrebbe rappresentare un rinforzo utile per completare la linea difensiva.

Il Calciomercato Pisa è quindi in pieno fermento: tra obiettivi ambiziosi e operazioni in entrata mirate, la dirigenza nerazzurra si muove con l’intento di consegnare a mister Aquilani una rosa competitiva per puntare in alto.