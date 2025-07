Calciomercato Real Madrid: Álvaro Rodríguez ceduto all’Elche per 2 milioni di euro. Il comunicato ufficiale dei blancos

Il Real Madrid continua a muoversi con decisione sul fronte delle uscite, parallelamente alle operazioni in entrata. Dopo le voci sull’approdo imminente di Jacobo Ramón al Como, il club blanco ha ufficializzato una nuova cessione: Álvaro Rodríguez, giovane attaccante uruguaiano, lascia definitivamente la capitale spagnola per trasferirsi all’Elche CF.

Rodríguez, classe 2004, è un centravanti di 21 anni che ha mosso i primi passi nel vivaio del Girona prima di entrare nel settore giovanile del Real Madrid. Fisicamente strutturato (189 cm), è noto per la sua presenza in area e per una certa versatilità offensiva, potendo agire anche da seconda punta o esterno d’attacco.

COMUNICATO – !L’Elche Club de Fútbol ha raggiunto un accordo con il Real Madrid per il trasferimento di Alvaro Rodríguez alla società franjiverde. L’attaccante uruguaiano diventa così un nuovo giocatore dell’Elche e firma un contratto quadriennale che lo legherà al Club fino a giugno 2029.

Álvaro Daniel Rodríguez Muñoz (Palamós, 14/07/2004) è una delle grandi promesse del calcio uruguaiano. Nato in Spagna ma nazionale uruguaiano, si è formato nelle giovanili del Girona FC prima di entrare a “La Fábrica”, il vivaio del Real Madrid, dove si è distinto per la sua capacità realizzativa e il suo impatto nei momenti decisivi.

Nella stagione 2022/23 ha debuttato con la prima squadra del Real Madrid in LaLiga, mostrando il suo potenziale con un assist contro l’Osasuna e un gol nel derby di Madrid contro l’Atlético. È stato internazionale con l’Uruguay nelle categorie giovanili e ha fatto parte della squadra che ha vinto il Mondiale Under 20 nel 2023, dove è stato uno dei punti di riferimento offensivi.

Attaccante mancino, di grande stazza, potenza fisica e buon gioco aereo, Álvaro Rodríguez si distingue anche per il pressing, la capacità di associarsi con i compagni e il fiuto del gol. Il suo arrivo rafforza il reparto offensivo dell’Elche CF e rappresenta un’ulteriore conferma della ferma volontà del Club di puntare su un progetto sportivo giovane e con prospettive di crescita.

Benvenuto, Álvaro!“