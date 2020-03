Calciomercato Real Madrid: sfuma Pogba? Ora l’obiettivo è Camavinga

Paul Pogba obiettivo di mercato sfumato per il Real Madrid? Secondo Marca i Galacticos hanno messo nel mirino Camavinga

Secondo quanto riportato da Marca, il Real Madrid potrebbe abbandonare la pista Paul Pogba in vista dell’estate. Le Merengues, infatti, avrebbero riscontrato alcune difficoltà ad arrivare al centrocampista francese, con la Juve che rimarrebbe in prima fila per il suo acquisto.

Il Real potrebbe virare su un nuovo obiettivo per rinforzare la mediana: si tratta di Eduardo Camavinga, classe 2002 e in forza al Rennes. Sarebbe lui il prescelto per raccogliere l’eredità di Casemiro in caso di addio.